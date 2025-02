El polémico mensaje de la amiga de Morena Rial tras su detención: "Eterna bandida..."

Morena Rial continúa detenida desde hace ya cinco días tras haber sido imputada como "coautora de un robo en una casa" de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires.

La hija de Jorge Rial, incluso, pasó su cumpleaños en prisión y tras la situación que se terminó replicando en las redes sociales, un amiga salió a respaldarla ante el difícil momento judicial que atraviesa.

La joven compartió una foto junto a Morena en la red social Facebook donde además le dedicó algunas palabras para darle ánimo y asegurarle que próximamente saldrá en libertad, sin importarle el complicado momento que vive tras las rejas.

"Pronta libertad, amiga. Es una pausa en tu carrera, las rejas no son para siempre", escribió la chica. En ese mismo mensaje, publicó “Eterna bandida 79. Señora ladrona”.

Jorge Rial rompió el silencio y destrozó a su hija Morena tras quedar detenida por desvalijar una casa

Este lunes en el programa A la tarde, viralizaron una serie de audios de la mamá biológica de Morena, Azucena Luna, donde se refería al crudo momento que vive su hija. “Ella se puso en contacto conmigo cuando vino a Tucumán a una cirugía. Y me preguntó si podía darle una mano y cuidar a Amadeo en el departamento donde ella estaba”, recordó.

Lejos de ocultar su bronca, la señora fue crítica con la mamá adoptiva: “me dijo que la iba a cuidar, a hacer estudiar, que iba a ser una gran chica y que iba a crecer en una gran familia. Me hizo el verso y yo le creí que mi hija iba a ser feliz. Pero ahora veo todo lo que está pasando y me parte el alma”.