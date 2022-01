Jeremías Leyes tiene 18 años y vive en la localidad mendocina de Tunuyán, donde se desempeña como peluquero. Pero en los últimos días sorprendió al ser grabado en un video, donde canta mientras realiza un corte a un cliente. Su voz sin dudas dejó a más de uno con la boca abierta.

"Jerdrak" , como es conocido en el ambiente artístico, sueña con alguna vez dedicarse completamente al mundo de la música. Entre canciones lentas y trap suele deleitar a los clientes que se acercan a la peluquería donde trabaja para ganarse la vida.

El joven mendocino se presentó una vez casting de "La Voz Argentina" , sin embargo, no quedó seleccionado. “Fueron duros los casting, había mucho nivel. Creo que dejé todo en el escenario pero no llegué a lo que se requería, pero me lleve una linda experiencia y conocí a gente maravillosa”, contó a El Comodorense.

Mientras tanto el joven sigue mostrando su talento en Instagram, Youtube y Tik Tok, bajo su nombre artístico, Jerdrak. Pero también lo sigue haciendo en la barbería donde sus clientes no dejan de asombrarse con su talento.