El papá de Jésica Cirio explotó contra su hija y su ex por el fallecimiento de Verónica Mestre: "No tienen corazón"

El padre de Jesica Cirio se mostró consternado al revelar en un programa de espectáculos no estaba al tanto del fallecimiento de su hija, Verónica Mestre, quien murió de causas desconocidas. El hombre compartió un emotivo mensaje de despedida que refleja su profundo dolor y la pérdida irreparable que siente.

El familiar de la mujer dijo en pleno aire que ”no sabía nada de lo que pasó. Estoy muy triste y enojado por la situación", lanzó, con mucha angustia tras lo acontecido.

En el programa ‘El Run Run del Espectáculo’, Horacio dialogó con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y sorprendió a todos al contar que tanto Jésica como su mujer, Marta Elisa Perutich, no le dieron la mala noticia.

“Ella era una hija para mi. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años”, recordó. Y en ese tenor, fulminó a las mencionadas anteriormente: “no tienen corazón. No sé por qué no me avisaron. Yo no iba a hacer un circo de esto”.

Encontraron muerta a Verónica Mestre, la hermana mayor de Jesica Cirio

Además, pidió conocer detalles sobre dónde está el cuerpo de Verónica: “Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para ir a llevarle una flor y rezarle un padre nuestro".

Por último, Horacio resaltó que fue ignorado tanto por sus hijos como por su ex: “Tengo entendido que se murió hace un mes y no me dijeron nada porque me ignoran completamente, tanto mis hijos biológicos como la madre”, reveló el papá de Cirio, consternado por lo sucedido.

Revelaron un detalle que tenía el cuerpo de la hermana de Jésica Cirio: "Llegó con algo"

El momento en que se conoció la noticia

El periodista Diego Suárez anunció este viernes en el programa Entrometidos, que se emite por NET TV y es conducido por Tomás Dente, la trágica noticia del fallecimiento de la hermana de Jesica Cirio, subrayando que su muerte ocurrió en "circunstancias dudosas".

A pesar de las versiones que aseguran que Verónica Mestre falleció en su hogar, otras fuentes indican que su muerte ocurrió en el hospital Evita, ubicado a pocas cuadras de su casa; el periodista agregó que "hay información sensible" relacionada con este caso.

La impactante "maldición" de La Peña de Morfi: los escándalos y conflictos del famoso programa de Telefe

Aún no se han esclarecido las causas de la muerte de Verónica Mestre, aunque un panelista del programa Entrometidos subrayó que "llegó con algo particular en el cuerpo", lo que ha generado una mayor intriga sobre las circunstancias de su deceso.