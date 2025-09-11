El intendente de El Hoyo reaccionó al posteo viral de Lucas Upstein sobre la ciudad: “Es un espectáculo...”

En tiempos donde las redes sociales suelen estar cargadas de tensiones y discusiones, un intercambio simpático logró robarse la atención y generar sonrisas: el humorista Lucas Upstein hizo una mención en Twitter sobre la localidad chubutense de El Hoyo, sorprendido primero por el nombre del pueblo y luego por el apellido de su intendente, César Salamín. La ocurrencia, como era de esperar, se viralizó en cuestión de horas.

Lejos de molestarse, Salamín decidió responder con buena onda, y no solo se ganó un intercambio con el humorista que sigue cientos de miles de personas, sino que además aprovechó la oportunidad para promocionar su pueblo y contarle al país todo lo que El Hoyo tiene para mostrar.

“Lucas se sorprendió con el nombre de la localidad y después, cuando indagó un poco más, se enteró de que el intendente tenía el apellido Salamín. Eso le llamó mucho la atención, hizo un posteo y yo le respondí en Twitter. A partir de ahí, se viralizó y la verdad que me pareció buenísimo”, relató el jefe comunal.

Según Salamín, este tipo de repercusiones son positivas porque permiten que lugares del interior profundo de la Patagonia puedan tener visibilidad nacional:

“A este humorista lo siguen muchísimas personas y es un espectáculo lo que hace. Me gusta mucho su forma de llevar humor y alegría a la gente. Que él nos haya mencionado pone a El Hoyo en el mapa porque gracias a eso muchos nos conocieron un poquito más. La verdad que lo tomamos con total naturalidad y con humor”.

Un apellido con historia

El intendente reconoció que desde chico estuvo acostumbrado a que su apellido fuera motivo de bromas, pero nunca lo vivió como algo negativo: “siempre lo tomé con humor. En la primaria o secundaria era normal que los compañeros hicieran chistes, pero nunca me molestó. Al contrario, hoy es hasta un punto a favor. Uno ya lo naturaliza y lo lleva con orgullo”.

De hecho, el apellido Salamín no es solo el suyo: es parte de la historia misma de la localidad. “Somos una familia pionera de este pueblo. Hay un puente que lleva el apellido, también una laguna, y varias cosas vinculadas al crecimiento de El Hoyo. El apellido proviene de Austria: mi bisabuelo llegó escapando de la guerra en 1944. Así como él, muchos inmigrantes —polacos, húngaros, turcos— vinieron a habitar estas tierras vírgenes”.

Invitación abierta: “Queremos que venga a la Fiesta de la Fruta Fina”

El ida y vuelta con Upstein no quedó en un simple comentario de redes. Salamín contó que ya están en contacto con el humorista y hasta lo invitaron oficialmente a participar de uno de los eventos más importantes de la localidad:

“Estamos cruzando diálogos para que pueda venir a la Fiesta de la Fruta Fina. Sería hermoso que la gente pueda disfrutar de su espectáculo acá. Además, podría recorrer con nosotros algunos de los paisajes más lindos que tenemos”.

Entre las propuestas, el intendente mencionó la Cascada Corbata Blanca, el Laberinto de El Hoyo, las bodegas locales y los lagos compartidos con localidades vecinas: Puerto Patriada, Lago Epuyén y Lago Puelo. “Hay muchísimos lugares preciosos para visitar, sobre todo en primavera y verano, cuando todo se pone verde. Tenemos un montón de atractivos que muestran la identidad de nuestro pueblo”, destacó.

Entre chistes y promoción turística

La repercusión nacional fue inmediata: medios de todo el país replicaron la historia del intendente “Salamín de El Hoyo” y los comentarios no tardaron en multiplicarse. Para el propio jefe comunal, esta anécdota de color terminó siendo también una estrategia de comunicación inesperada: "De paso aprovechamos para difundir nuestra localidad. No todos conocen que acá se plantó el primer viñedo de la provincia en 1998, que tenemos la campeona mundial del alfajor y que reabrimos nuestro museo local, que había estado cerrado en la gestión anterior. Hay mucha historia y mucho para mostrar”.

Con humor, simpatía y orgullo por su tierra, César Salamín dejó claro que no solo no se ofende por las bromas, sino que supo capitalizar la situación para transformar un chiste en promoción turística.

Y quién sabe: quizás el próximo verano, además de cascadas, laberintos y fruta fina, El Hoyo sume a su lista de atractivos un show de Lucas Upstein.