A diario las redes sociales nos sorprenden con historias insólitas de todo tipo, siendo Twitter la principal fuente para este tipo de cosas. Sin embargo, en Facebook también ocurre, y la clara muestra está en la situación atravesada por una usuaria mexicana en Marketplace.

A través de la plataforma la mujer, identificada como Tania Bazarcito, contó el extraño episodio que vivió con una clienta, que decidió cancelar una compra por un insólito motivo.

Según relató, todo se inició cuando la potencial compradora la contactó para preguntarle por el costo de seis prendas, luego de lo cual ambas comenzaron a organizar el método de pago.

Sin embargo, cuando todo estaba cerrado la clienta realizó una extraña pregunta. "Oye, te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Qué signo eres?", le dijo.

Sorprendida, Tania le contestó que de Géminis, y esa fue la palabra que desencadenó la crisis.

"No manches, si te ves buena onda", inició su respuesta quien había preguntado.

Y sumó: "Oye, sé que te sonará mal plan, pero prefiero cancelar el pedido. No te lo tomes personal, pero prefiero no tener trato con los géminis, ya he tenido malas experiencias con los géminis".

"Es que se ve que tenías una vibra bien bonita en tus memes y ropa. En fin, muchas gracias por tu tiempo", agregó tras pedirle perdón "por no preguntarle su signo desde el inicio".