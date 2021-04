ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Una publicación de Twitter causó revuelo en las últimas horas, luego de que una alumna difundiera el mensaje que uno de sus profesores había escrito en su cuaderno de clases.

“Todavía no puedo creer lo que mi profesor de inglés escribió en mi cuaderno cuando terminé la escuela”, escribió la mujer en la red social, compartiendo el mensaje que para muchos usuarios era "humillante".

“Ashleigh, a veces me voy a casa y no puedo dormir porque tu molesta voz no para de sonar en mis oídos, como la peor tortura conocida por el hombre. Eso es todo. Buena suerte. Profesor Seedat”, decía el texto escrito por su profesor en el marco de una tradición que marca que al terminar el último año escolar, docentes o amigos pueden firmarle el cuaderno a los diferentes alumnos.

El mensaje, criticado por muchas personas, se volvió viral en pocos minutos y fue la usuaria @articashhh, autora de la publicación, quien tuvo que salir a defender al Profesor Seedat.

En base a sus dichos se trató de una expresión sarcástica por parte del docente, quien tenía una "personalidad sarcástica y divertida". Además, agregó que ella pocas veces había alzado la voz en clase para participar