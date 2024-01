Este miércoles, ocurrió una insólita situación en plena transmisión en vivo del programa A la Barbarossa. Allí, se encontraba charlando desde su casa la periodista Mónica Gutiérrez, sobre el marco del paro general convocado por la CGT en todo el país.

Sin embargo, su esposo salió desnudo desde el baño y tapado con una computadora, mientras la periodista participaba del programa, lo que generó un incómodo momento al aire. En tanto, Gutiérrez y Verónica Lozano, quien actualmente conduce el programa que se emite por Telefe, intentaron disimular. Luego de la sorpresiva escena, se viralizó en las redes sociales, donde bromearon por lo ocurrido.

Háblame de paros @monigps. Gracias por el humor y el móvil de hoy para alabarbarossa, señaló Lozano. En tanto, Gutierrez, agregó: “Gracias por el humor, Vero”.

Luego, la comunicadora habló con TN y pidió disculpas por lo sucedido. Además, sostuvo que “es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano”. “Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”, explicó.

“Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó”, concluyó.