Camila, una joven influencer de la red social TikTok, compartió su “storytime” sobre cómo descubrió que su exnovio, con quien convivía en la misma casa, le fue infiel. Tras su mala experiencia, dejó un insólito consejo.

En el video que se volvió viral, la chica narró que mientras se bañaba, el vapor cubría la ventana de la habitación. De repente, una figura apareció en la ventana dejando atónitos a los más de 180 mil usuarios que vieron el clip.

Cuando salió del baño vio que las ventanas de la habitación se habían empañado, por lo que decidió limpiarlo y al correr la cortina vio escrito el nombre de una chica y el de su ahora exnovio. “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí”, confesó.

Se le cayó el celular al mar y lo recuperó tras pasar 33 días sin él: el resultado lo dejó en shock

Una vez terminó de bañarse, salió de la ducha y vio que las ventanas de la habitación se habían empañado, por lo que corrió la cortina para limpiarlo y encontró escrito el nombre de la chica y el de su exnovio rodeado de un corazón. “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí” contó entre risas.

“Así que nada, me di cuenta que me engañaba yéndome a bañar. Igual no lo dejé, pero bueno la vida misma. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”, cerró en el video. Su anécdota se hizo viral en TikTok y Twitter, por lo que cientos de internautas le pidieron que haga otro video contando más detalles sobre la infidelidad de su ex.

“Conclusión: no limpien” culminó y añadió que al limpiar el departamento en el que vivían juntos, encontró una gran cantidad de objetos que confirmaban la infidelidad de su ex: “Cinturones, bolsitas de regalo, remeras y hasta preservativos” pruebas más evidentes no hay.