Un joven de la provincia de Corrientes publicó un insólito aviso en un diario y se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas.

"Cobro herencia. Si no tenés a quien dejarle tus bienes, o no querés dejarlo a tus familiares, me lo podés dejar a mi", expresó un aviso en la edición impresa de El Litoral. El clasificado generó una gran curiosidad.

El autor del aviso, contó que se trató de un experimento social. "Pero si llega a salir bien, voy a estar muy contento", aseguró. Tiene 38 años, es terapeuta, programador neurológico y dictante de talleres de prosperidad.

Detalló que en sus clases, enseña que no hay una sola manera de recibir las cosas y que a veces es necesario pedirle al universo para recibirlas. "A veces pido al universo y me da algo", aseguró.

Y expresó que con su extrovertida personalidad, no teme a lo que puedan decir u opinar, por lo que se arriesga a hacer cosas para divertirse. "No pierdo nada y como no tengo limitaciones en mi personalidad, me arriesgué", dijo. Desde la publicación hasta la fecha, no recibió muchas llamadas. Pero si algunas haciendo chistes, "me llaman y yo me río un rato", señaló.

Hasta el momento, no han descubierto su identidad y prefiere mantenerla en reserva a la espera de que el aviso "salga bien".