BAHÍA BLANCA - Gran sorpresa causó en Bahía Blanca el ataque de un chancho a un patrullero y un auto. Una mujer de Bahía Blanca fue protagonista de una de las más insólitas y particulares situaciones que se suscitaron en medio de la cuarentena. Esta mujer se encontraba en un auto esperando que el semáforo la dejara avanzar cuando un cerdo se le acercó al vehículo y comenzó a husmearlo, lo que fue grabado desde su interior.

Ante el avance del chancho, la mujer comenzó a gritar con un sentimiento entre diversión y angustia por la presencia del animal. “Ay, me muero, me muero, no sé qué hacer”, fueron las palabras de la mujer al ser sorprendida con este ataque. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando el chancho se subió con sus dos patas delanteras encima del capot del automóvil.

Luego, las andanzas del cerdo no terminaron ahí porque, de acuerdo con lo que se puede ver en el video que circuló a través de las redes sociales, el animal también se apoyó en el frente de una camioneta policial que salía de una estación de servicio. En este caso, cuando el patrullero comenzó a dar marcha atrás, el chancho lo acompañó apoyado en el paragolpes hasta que se bajó.

De acuerdo con la información publicada por el diario La Nación, algunas de las hipótesis para explicar este hecho apuntan a que el cerdo pudo haberse escapado de la Escuela de Agricultura y Ganadería, ubicada a pocos metros de la zona donde apareció.

Sin embargo, desde la Universidad Nacional del Sur aclararon que el animal no proviene de la casa de estudios, y que el cerdo está allí esperando “hasta que el dueño lo reclame”.