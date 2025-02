El espectáculo que el artista Milo J iba a brindar este miércoles en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), finalmente fue suspendido y el joven terminó realizando un fuerte descargo contra el gobierno y el presidente.

El cantante tenía todo preparado para saltar al escenario mientras una larga fila de seguidores esperaban para ingresar, hasta que inesperadamente, sufrió un duro revés y tuvo que cancelarse todo.

“La pre escucha se iba a dar acá en la ex ESMA, teníamos todo el escenario preparado para todos ustedes… Lo volaron a la mier… Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno ahora no le gusta y nada, nos suspenden el evento”, manifestó en un video que se viralizó en las redes sociales.

Continuando con sus declaraciones, Milo J planteó que “no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto”. Y arremetió contra Javier Milei: “no sé qué otra excusa tiene el presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora, qué sé yo”, cerró.

La convocatoria programada para el miércoles 12 de febrero a las 19:30 fue cancelada por orden judicial, lo que generó el enojo del joven organizador, quien lo comunicó en un video en redes sociales.

Desde la secretaría de Derechos Humanos emitieron un comunicado dando a conocer los motivos de la cancelación: “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.