El ex novio de Morena Rial reapareció con un inesperado mensaje: "Todo va a..."

Matías Ogas, el papá del segundo hijo de Morena Rial, volvió a manifestarse en las redes sociales tras la detención de la hija del conductor hace días atrás por un robo en el conurbano.

El joven, lejos de referirse al duro momento que atraviesa su ex pareja, dijo presente en Instagram y compartió dos fotos de Amadeo, el bebé de cuatro meses que tuvo junto a la detenida, donde además agregó una serie de frases.

El boxeador compartió dos imágenes de su hijo: en la primera se le ve recostado sobre una almohada en la cual escribió: "Te amo tanto Papi. Ya va a pasar todo esto".

Y en la segunda, posteó: "Mi hijo hermoso". En dicha foto, se lo ve con Amadeo sacándose una foto frente al espejo con el pequeño colgado en un fular.

El joven optó por mantener su cuenta de Instagram privada buscando a toda costa evitar que se viralicen sus posteos y que, además, reciba críticas por la situación que atraviesa Morena.

El boxeador no emitió ningún tipo de declaración sobre la situación judicial de su ex pareja, y según se pudo dar a conocer, no viajó a Córdoba para quedarse con la tenencia de Amadeo.