El ex novio de Morena Rial hizo una sorprendente revelación tras la detención de la joven: "Mi hijo no tiene..."

Morena Rial cumple este sábado sus 26 años en prisión mientras su padre, Jorge Rial, cuida de su bebé Amadeo, generando la indignación del padre del niño, Matías Ogas.

El boxeador y ex novio de la delincuente, hizo fuertes declaraciones sobre la situación de su hijo, quien no lleva su apellido, y expresó su preocupación por la actual custodia del pequeño, afirmando: "Mi hijo, lamentablemente, está con esa persona que se llama Jorge Rial y es el abuelo. Lo vio una sola vez y Amadeo tiene 4 meses. No sé qué tan abuelo se cree que es, se golpea el pecho y es la primera vez que lo ve".

“No tengo comunicación con mi hijo. Él me bloqueó, no me manda fotos de mi bebé, no tengo ningún contacto, no puedo hacer videollamadas tampoco. Estoy realmente quebrado porque no puedo ver a mi bebé. Esta persona no me contesta los mensajes y me tiene bloqueado de todos lados”, señaló Ogas con mucha indignación.

Ogas se refirió al periodista como alguien a quien no conoce ni desea conocer, a pesar de que es el abuelo de Amadeo y se hizo cargo económicamente del niño, afirmando que este nunca se presentó en su vida, ni siquiera cuando nació, y que solo apareció cuatro meses después.

El boxeador afirmó no saber por qué tiene un pedido de detención y aseguró no haber cometido ningún delito. “ Resulta que dicen que tengo pedido de detención y no sé por qué” , dijo.

Además, Ogas reveló: “Mi hijo no tiene mi apellido”, al tiempo que aseveró: “Obvio que está reconocido. No firmé ningún papel, en la partida de nacimiento figuro como el padre”.

En este sentido, hizo mención de la relación con la delincuente y cuándo fue la última vez que vio a Amadeo: “Vi a mi hijo hace seis días. Con Morena estábamos viviendo juntos en San Telmo. Soy un deportista, no robo, entreno y me dedico a prepararme para pelear”.

Por último, admitió que llegó a estar detenido por una causa por robo: “Estuve una vez detenido hace bastante tiempo por un hurto”.