El duro y nuevo mensaje de Ángela Leiva tras su ruptura con el 'Chelo' Weigandt: ¿no lo suelta?

Ángela Leiva, tras su reciente ruptura con Marcelo Weigandt, el ex jugador de Boca actualmente en el Inter de Miami, volvió a referirse al fuerte momento que atraviesa desde lo anímico tras haber estado casi 100 días en pareja.

La artista, visiblemente afectada por el fin de ciclo con el “Chelo”, esta mañana le dedicó un mensaje a sus seguidores en medio del dolor y el duelo por la separación del lateral y compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami.

“Gracias a todos por tantos mensajes lindos. Por acá trabajando para devolverles un poquito de ese amor que me dan a diario”, escribió en una historia de Instagram tras tomarse una ‘selfie’ en un auto.

Salió a la luz el inesperado motivo por el que se separaron Ángela Leiva y el "Chelo" Weigandt

Días atrás, había preocupado a su entorno y a sus seguidores en las redes sociales con un crudo mensaje sobre su actual situación. “Sí, es verdad, estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie por ahora. Yo no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste”, manifestaba.

Quien también habló del tema fue Alejandro Weigandt, el papá del lateral que aseguró que el Chelo también está destruido anímicamente. “Él está intranquilo y esto le dolió a los dos, es parte de los dos. Se manejan entre ellos dos y no tengo idea de las decisiones que tomaron”, dijo.

“Yo no me meto en la vida privada de mi hijo, solamente le manejo la carrera y todas las decisiones las toma él. Me parece una falta de respeto que opine sobre sus decisiones porque ya es un pibe grande y la verdad no me meto”, resaltó.