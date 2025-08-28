El duro momento que atraviesa “La Tana” tras su encuentro íntimo con Thiago Medina: “no quería...”

La polémica en torno a la vida personal de Thiago Medina, Daniela Celis y Katia Fenocchio sumó un nuevo capítulo esta semana. La ex participante de Gran Hermano decidió hablar públicamente tras las repercusiones que generó la confirmación del vínculo con Medina, ex pareja y padre de las hijas de Celis.

El romance quedó en el centro de la escena luego de que el ex de ‘Pestañela’ confirmara que había iniciado un vínculo con ‘La Tana’ tras su separación de Celis. La noticia fue tema central en programas de espectáculos, en los que la ex Gran Hermano fue señalada como tercera en discordia. Ante esa exposición, Fenocchio buscó despegarse de esa etiqueta.

Este jueves fue entrevistada en el programa Intrusos y sostuvo que se siente afectada por las críticas en redes sociales. “Estoy empezando a recibir hate. Yo también soy mamá, mi hija es adolescente, y nadie piensa en mí. No está bueno cómo me están haciendo quedar”, expresó. La actriz, que en paralelo desarrolla su carrera en ficción y participó en la segunda temporada de En el Barro, explicó que su intención nunca fue generar un conflicto mediático.

“Yo no quería este quilombo, lo destapó Daniela. Apenas lo conocí a Thiago le pregunté si estaba separado. También está bueno que me escuchen a mí y entiendan que tengo una familia y una hija”, señaló Fenocchio. A su vez, contó que intentó acercarse a Celis de manera privada: “le mandé mensajes, pero no me respondió. Yo la entiendo, pero también tengo que pensar un poco en mí”.

Mientras tanto, Daniela también decidió hablar sobre la situación. Dijo que, con el paso de los días, pudo bajar la tensión en comparación con el momento en el que se enteró de la relación de su ex y se quebró en vivo en LAM. “Como padre es buenísimo, pero hay cosas como hombre que no me gustaron. Me dolió porque pensé que íbamos a seguir apostando por la relación. No me queda otra opción que llevarme bien con él”, señaló Celis.

La ex pareja de Medina remarcó que prioriza la crianza de sus hijas por encima de los conflictos personales. “Tengo que estar tranquila por ellas. No es fácil, pero quiero mantener una buena relación por las nenas”, indicó. Sus palabras buscaron poner fin a la exposición mediática, aunque el tema continúa siendo seguido de cerca por el público y los programas de espectáculos.