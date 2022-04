Una mujer chilena vivió un dramático momento en las últimas horas, luego de salir expulsada por la ventana del colectivo en el que viajaba tras una brusca maniobra del conductor.

El hecho tuvo lugar en Santiago, capital del país trasandino, cuando la formación de transporte público transitaba por la comuna de Cerro Navia en el marco del Viernes Santo.

Según se puede ver en las imágenes el colectivo dobló a rápida velocidad y tras el movimiento la ventanila se desprendió de la estructura, facilitando la impactante salida de la mujer que quedó tirada en plena calle.

Un auto que circulaba en la misma dirección llegó a esquivarla milagrosamente, y la víctima del episodio terminó salvando su vida.

“Insisto en que la ventana estaba sobrepuesta. No creo que si una ventana estuviera firme, se caiga. Yo no encuentro los motivos para ver cómo se salió porque yo no la toqué", afirmó la víctima en diálogo con medios locales.

Y sumó que actualmente no está "muy bien del brazo” y que recibió 12 puntos en la cabeza y en el hombro producto del golpe contra el pavimento.