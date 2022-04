Una maestra de primaria salvó la vida de su alumna luego de que esta se ahogara con el tapón de una botella.

El hecho ocurrió en una escuela de Nueva Jersey, Estados Unidos, y quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad instaladas dentro del aula.

En las imágenes se puede observar como uno de los chicos se sienta en su pupitre y agarra una botella para intentar abrirla con su boca mientras presiona con las manos.

Ante esta situación el recipiente plástico explota por la presión, y la tapa se mete en la boca del chico, quien se levanta rápidamente y se dirige hacia donde está la docente, intentando explicarle lo que sucedió.

De manera inmediata la profesora lo toma por detrás para practicarle la maniobra de Heimlich, logrando tras unos segundos que el alumno expulse el objeto.

"Realmente no pensé, solo actué", explicó la maestra tras el hecho. Y agregó: "Vi que necesitaba ayuda y me puse en acción para ayudarle. No podía respirar, su rostro estaba bastante pálido y tenía una mirada de desesperación".

Por su parte Tracey Watkins, directora del centro educativo, consideró que "esta situación podría haber tenido un resultado trágico".

"Como comunidad escolar, estamos muy agradecidos y orgullosos de la señora Jenkins. En lugar de congelarse y entrar en pánico, recordó lo que aprendió en el entrenamiento de RCP y usó esas habilidades para salvar una vida", cerró.