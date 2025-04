El desgarrador testimonio de Florencia Peña tras haber sido acusada por Viviana Canosa: "Es un..."

Florencia Peña se defendió de las durísimas acusaciones de Viviana Canosa quien la involucró en su denuncia por presunto abuso sexual infantil junto a otros referentes de la televisión.

La actriz y modelo habló en LAM, que se emite por el canal América, y se quebró al aire lanzando un desgarrador testimonio: “Es grave. Me parece una aberración”, indicó, respecto de lo hecho por la conductora.

“No quiero googlear ‘Florencia Peña’ y que lo primero que aparezca sea una denuncia de trata. Yo tengo hijos. Es una tremenda hijaputez”, añadió Peña, resaltando uno de sus miedos actuales.

En ese sentido, aseguró que “hay un límite” en los dichos de otras personas: “yo soy honesta y cuando se meten con cosas que no son, me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados y creo que hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo vi todos los portales con un título como que yo estoy metida en una red de trata. Es un delirio que me excede. Hablando con Betular, Lizy, Vernaci, dije: ‘¿qué me está pasando?’, dijo.

“Ni intenté hablar con Canosa. Betular me preguntó porqué estaríamos nosotros involucrados… ¿Por amigos de Lizy (Tagliani)?”, agregó.

“Tengo una lista que fueron los nombres de famosos que están vinculados a esta historia y que fueron señalados a un fiscal que prácticamente no abrió la boca: simplemente escuchó, escribió y grabó", comenzó diciendo Ventura agregándole suspenso al fuerte momento.

En ese ‘uno por uno’, puso los nombres arriba de la mesa: “Florencia Peña, Damián Betular, Costa, Lizy Tagliani, Humberto Tortonese, Elizabeth Vernaci, un periodista de espectáculos y un gerente de un canal de noticias”.

“Ellos aparecen en conexiones que tendrán que chequearse con centros operativos para la visualización y pesquisa de menores de edad”, destacó Ventura, finalizando con sus impactantes declaraciones.