Este jueves se conoció el fallo de la justicia brasileña que condenó a seis años de prisión al actor Juan Darthés por abusar sexualmente de Thelma Fardin, la joven que años atrás protagonizaba la serie “Patito Feo”.

La novedad se dio a conocer este jueves por la tarde y rápidamente la actriz reapareció en sus redes sociales para dejar un mensaje al respecto y celebrar la medida. “Es un día muy movilizante para mí. Estoy en San Pablo. Acabo de salir de la audiencia del juicio, donde cinco jueces volvieron a encontrar culpable a mi abusador", resaltó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En ese marco, Fardin mencionó que “él había pedido con su defensa una apelación y tres jueces más revisaron esa apelación y lo encontraron culpable”. Además, la joven se mostró aliviada y tranquila luego de que los jueces dieran a conocer la condena: “fue muy reparador estar en esa sala y escuchar a esos cinco jueces".

La Justicia de Brasil confirmó la condena a Darhtés por abusar de Thelma Fardin: "Es un mensaje de esperanza"

“Al fin, sentencia firme. Hoy 5 jueces volvieron a confirmar la condena a mi abusador y la veracidad de mis palabras. Fueron 7 años muy duros, pero valió la pena”, escribió en la red social.

“Él (Darthés) no vino, fueron seis jueces los que votaron (…) uno solo dijo que no podía condenarlo porque por el tipo penal brasilero que tenía que aplicar en Brasil a su consideración. Pero que si hubiese sucedido en Argentina... De hecho, leyó el Código Penal Argentino y dijo ‘en Argentina sí, pero en Brasil tenemos que modificar nuestras leyes’”, continuó la actriz.

Respecto de cómo se sentía en ese momento, planteó que “fue muy fuerte escucharlos”. “Todos estos años donde me dijeron que tenía que ir a la Justicia valieron la pena… Eso ya está. La Justicia determinó que los hechos están probados, incluso el juez que dijo que no lo podía condenar, no puso en duda los hechos”, celebró.

Por último, le agradeció a sus seguidores por acompañarla en un duro proceso: “Gracias por acompañarme todos estos años, gracias por estar ahí, gracias por creerme desde el principio, gracias por creerle a las que tienen al lado. Sé que esta no es la realidad de la mayoría de las personas que atraviesan el sistema de administración de justicia, por eso para mí es muy importante seguir trabajando".