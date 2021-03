ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Jack Dorsey, CEO y fundador de Twitter, vendió en las últimas horas su primer tuit en 2,9 millones de dólares, en medio del furor desatado en el mundo por los NFT, artículos virtuales de colección.

"Configurando mi cuenta Twttr" ("Just setting up my twttr"), es el texto que acompaña la imágen adquirida por el empresario malayo Sina Estavi, y que representa a la primera publicación realizada por Dorsey en la red social.

El tuit, realizado en marzo de 2006, se encontraba a la venta en la plataforma Valuable desde el pasado 5 de marzo, y su venta fue posible gracias a los mencionados "NFT", siglas del término "token no fungible" en inglés, un sistema que permite permite asociar a cualquier objeto virtual un certificado de autenticidad que lo convierte en una pieza única.

El mencionado certificado se creó utilizando la tecnología denominada "blockchain", la misma que usan las criptomonedas como el bitcoin, y es, en teoría, inviolable e induplicable.

Estavi, quien ya es un habitué en el mundo de las criptomonedas, es director gerente de la plataforma de blockchain Bridge Oracle, y días atrás ofreció más de 1 millón de dólares por un tuit de Elon Musk, fundador de Tesla, pero no pudo completar la operación dado que el autor original lo retiró del mercado.