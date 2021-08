Germán Pezzella dejó la Fiorentina para convertirse en nuevo jugador del Real Betis de España, y su presentación oficial se hizo viral en redes sociales.

Se trata de un video de 2:37 minutos de duración, en el que el club sevillano emuló al popular videojuego "Grand Theft Auto - GTA", logrando un parecido que se ganó los elogios de los usuarios.

"GTA IV: Real Betis Edition", publicó la entidad verdiblanca en Twitter junto a emojis de un monopatín, un mate, una mano firmando un contrato y la palabra "New" (nuevo en ingles).

No solo Pezzella aparece en la presentación. Guido Rodríguez, quien al igual que el ex River se consagró campeón de la Copa América con la Selección Argentina, tiene también sus segundos de cámara en el contenido que ya juntó más de 7 mil retuits y 20 mil 'me gusta'.