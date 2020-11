Las canciones de cuna u otras de tono similar suelen ser grandes aliadas de los padres a la hora de lograr que sus bebés dejen atrás el llanto, o al menos esa es la intención. Pero lo cierto es que no todos los infantes abandonan las lágrimas y el griterío con ese tipo de música, sino que algunos tienen otro tipo de gustos.

Tal es el caso de la reciente sensación de la web: un bebé que deja de llorar y se tranquiliza por completo cuando su papá hace sonar "Psychosocial" de Slipknot.

Como bien muestra el video que el progenitor de la criatura, el usuario Minh1905, compartió en Reddit, el recién nacido pasa de un escándalo de esos propios de su edad a la completa paz con tan solo escuchar unos segundos del track de All Hope Is Gone.

Durante los segundos restantes del clip, el pequeño protagonista permanece en el regazo de su padre en una completa calma, con los ojos bien abiertos, mientras el adulto lo mece suavemente.

Fuente: Indie Hoy