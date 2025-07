El abogado de Tamara Báez lanzó una fuerte amenaza contra L-Gante por la cuota alimentaria: "vamos a..."

El conflicto legal entre Elián Valenzuela y su ex pareja Tamara Báez continúa escalando. En las últimas horas, el abogado de Báez, Leonardo Sigal, lanzó una fuerte amenaza contra el artista para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria de la hija en común.

Además de criticar al cantante, Sigal dirigió sus declaraciones hacia Nicolás Payarola, abogado de L-Gante, a quien acusó de estar vinculado a maniobras fraudulentas. “Si tiene cuatro patas y ladra, es un perro. Tenés un estafador disfrazado de abogado, eso es Payarola”, expresó. Aseguró que el abogado enfrenta varias causas por presunta estafa y lo acusó de utilizar el secreto profesional en beneficio propio.

En ese sentido, señaló que su defendida afronta sola los gastos mensuales para sostener a la niña. “He hablado con Tamara sobre las declaraciones de Elián, pero trato de mantenerla aislada. La plata no es para ella, es para su hija, y eso no lo entiende”, indicó.

"Vamos a embargar lo que tengamos que embargar y a hacer todo lo que tengamos que hacer", sostuvo Sigal en declaraciones públicas. El letrado apuntó directamente contra Valenzuela: “vos lo ves con cadena de oro a Elián y mirá el lío que tenemos que hacer para que pague lo que tiene que pagar. Pasale la plata a tu hija. Hacete un show en España y pasale la plata a tu hija”.

Afirmó que debería iniciar acciones legales contra su propio abogado y su manager por presunta administración fraudulenta. “El único que lo tiene que denunciar y no lo hace es Elián Valenzuela. Seguramente está extorsionado”, dijo.

También hizo mención a una supuesta operación inmobiliaria relacionada con Wanda Nara, en la que se habría sugerido colocar un inmueble a nombre de una sociedad en el exterior. Según Sigal, Ana Rosenfeld, abogada cercana a Nara, habría desaconsejado la maniobra.

El abogado de Tamara Báez remarcó que el proceso judicial no tiene motivaciones personales, sino que responde al incumplimiento de obligaciones legales por parte del cantante. "No le da vergüenza pasarle 700 mil pesos", criticó, aunque no precisó si ese monto corresponde a la cuota mensual acordada o a una suma acumulada.

El conflicto entre L-Gante y Tamara Báez se mantiene activo en el fuero judicial y mediático, con cruces constantes entre los representantes legales. Hasta el momento, no hay una resolución definitiva en torno a la cuota alimentaria ni a las denuncias en curso.