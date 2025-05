El 'Petroka' se metió en la polémica de Darín y la docena de empanadas: "nosotros los petroleros..."

Mario Uribe, también conocido como ‘El Petroka’, es un personaje que la rompe con sus videos y en cada uno de los shows que fue brindando a lo largo y ancho del país a raíz de su éxito en las redes sociales.

El actor y humorista suele meterse de lleno en algunas polémicas como la que tuvo hace un tiempo atrás con Alexander Caniggia, el hijo del ‘Pájaro’ quien en sus plataformas suele destacar su fortuna, propiedades y otro tipo de bienes de alto valor.

Sin embargo, en esta oportunidad el Petroka encaró de lleno los dicho de Ricardo Darín quien el último fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, aseguró que las empanadas que él compra valen $48.000, una cifra que armó un debate en las redes sociales.

“¿48 lucas la docena de empanadas, Ricardo? Pero… Estás loco, ¿dónde las conseguís tan baratas? Acá para el 25 de mayo se juntaron mis dos cuñados que son docentes. Seis eran, juntaron 60 lucas y se compraron cuatro empanadas. Sacá la cuenta de la empanada en unidad”, exclamó el humorista.

En ese marco, continuó con su respuesta: “48 lucas, Ricardo, las tenés regaladas. Nosotros los petroleros, acá, en el caso mío, yo tengo propiedades en el Cerro Catedral; en el Cerro Otto… El otro día nos compramos una docena de empanaditas de ciervo y una docena y media de empanadas de trucha. Yo la trucha la como con equipos de ‘fly-casting’, nada de robador, de dejarle los agujeritos del triple… No, no me gustan”, lanzó.

Por último, explicó: “haciéndote un cáculo rápido, habremos gastado seis palos y medio. Lo que pasa es que acá en el cerro, el delivery te sube en helicóptero, el tipo ya tiene su emprecita”.

'El Marito' le respondió a Alex Caniggia y lo invitó a conocer la Patagonia

El standupero oriundo de Río Negro apareció en sus redes sociales compartiendo su reacción a lo dicho por el conductor que recientemente concluyó su programa en el streaming de Carajo por bajas visitas.

"¿Qué hacés, Alex Caniggia? ¿Cómo andás, viejo paleta seca? Acá te saluda el "Petroka", laburante petrolero del sur. No podés decir 'gano en dólares' y sacar 50 billetes. Si vos querés saber lo que es ganar en dólares, tenés que venirte a la Patagonia a laburar en un pozo petrolero", comenzó diciendo el humorista con buena onda de siempre.

Continuando con sus palabras, Marito utilizó varias frases para ‘chicanear’ al conductor: “ahí vas a saber lo que es ganar plata, no como esa cadenita que tenés en el cogote. Estás re seco como sobaco de elefante con Rexona vos, eh. Sos seco como gárgara de talco. Querés escupir y te sale un chiflido. Estás más seco que la Navidad de Luis de León Gieco. Rechinás de seco como bisagra de cementerio. En cambio acá los petroleros, los viejos en la Patagonia, estamos como el aloe vera, llenos de propiedades. Como mate lavado, lleno de palitos verdes”, dijo.

En conclusión y de acuerdo a lo dicho por varios ‘haters’ de Alex Caniggia, no así el caso del humorista patagónico, cerró: “te voy a decir algo que nunca tuviste entre las manos: una pala, viejito. Hay que laburar. A este viejito le dicen perro de iglesia porque le da de comer el padre”.