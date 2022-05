Dos parejas que practican el poliamor sorprendieron a las redes en las últimas horas, luego de afirmar que tuvieron hijos entre lo cuatro y "no importa quién es el padre".

Oriundos de los Estados Unidos, se conocieron en internet, se enamoraron y tras tres años de relación se fueron a vivir juntos a una casa donde tuvieron dos hijos entre los cuatro.

Como las dos mujeres quedaron embarazadas al mismo tiempo es una incógnita quién es el padre de cada bebé. Sin embargo, eso no es una preocupación para ellos, y esperan que los recién nacidos los vean cómo dos madres y dos padres.

Según revelaron, cada pareja ya tenía un hijo nacido antes de que iniciaran su relación poliamorosa que, en base a sus dichos, les dicen “orgullosamente” “papá” a los dos hombres y “mamá” a las dos mujeres.

“Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, ¡eso nos resume!”, afirmaron en diálogo con South West News Service.

“No había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos”, concluyeron sobre la noticia que causó impacto en el mundo.