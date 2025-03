Este jueves se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de un reconocido actor que le puso su voz a un temido personaje de la saga de Star Wars, las películas dirigidas por George Lucas.

Clive Revill murió a sus 94 años el pasado 11 de marzo y la noticia la dio a conocer su hija, Kate Revill, de acuerdo a la información trascendida por The Hollywood Reporter. El talentoso hombre estaba luchando contra la demencia senil en una residencia para ancianos en Sherman Oaks, California, donde le daban cuidados paliativos.

Sin embargo, el actor, que se encargó de darle la voz original a Darth Sidious en la quinta película de Star Wars “El imperio contraataca”, lanzada en el año 1980, no pudo continuar enfrentando la enfermedad que le habían diagnosticado hace varios años.

Revill había nacido el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda, donde muchos años después comenzó su carrera artística. En la película mencionada anteriormente, el director Irvin Kershner lo seleccionó para que le diera voz al maestro de Darth Vader en el Episodio V. En dicho film, aparece haciéndole una serie de comentarios a su aprendiz mediante el reconocido holograma.

En la última edición, precisamente en el Episodio VI, el australiano fue reemplazado por Ian McDiarmid, quien le dio voz desde entonces al personaje del lado oscuro, continuando además en las tres precuelas (La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith). “Querían continuidad con las películas posteriores. Hicieron una buena elección con McDiarmid”, manifestaba Revill respecto de la contundente decisión del director Lucas.

El experimentado artista dejó una huella imborrable en el cine al prestar su voz al mayordomo Alfred Pennyworth en Batman: The Animated Series en 1992. Asimismo, dijo presente en videojuegos de Star Wars; su versatilidad también se reflejó en apariciones en reconocidas series como Star Trek: The Next Generation, Magnum, P.I., Murder, She Wrote y Babylon 5.