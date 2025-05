En un incidente ocurrido en la localidad bonaerense de Dock Sud, una mujer tuvo una acalorada discusión con un chofer de un camión que transportaba bebidas, lo que la llevó a tomar una contundente decisión.

Este jueves, en un hecho impactante digno de relatos salvajes, fue captado en un video que muestra a una señora insultando a un chofer mientras destruye su camión con un fierro, gritando: "¡Ahí lo tenés! Te lo dije, te lo dije. Lo corrés".

La agresora no solo rompió el parabrisas del camión, sino que también destrozó la ventana lateral y uno de los espejos retrovisores, causando además daños significativos a la mercadería que transportaba el trabajador.

“Estoy mal por todo lo que pasó. Pasamos una mala situación con los compañeros. Estábamos descargando mercadería y la señora me pidió que le corriera el camión. Le dije que bajaba dos cajas y unos paquetes de gaseosa y se lo corría”, señaló Leonel, el camionero, en comunicación con medios televisivos.

En un episodio de confrontación, la señora reaccionó de manera violenta al buscar un objeto contundente y comenzó a golpear un camión, culminando su ataque al arrojar agua caliente desde un termo hacia el compañero del chofer.

“El camión es de la empresa y lo destrozó todo. El vidrio, el parabrisas, la mercadería. La mujer estacionó su auto y yo estacioné detrás, ya que tenía espacio. Antes se había peleado con otro muchacho, que la mandó a la m...”, manifestó, dejando en claro que no fue el único cruce que tuvieron.

El chofer reveló que la mujer, propietaria de un comercio de artículos de limpieza, estaba preocupada por que nadie estacionara frente a su local. “Estaba en la cabina del camión anotando los clientes. Me tuve que tapar la cara porque saltaban los vidrios por todos lados. La gente la sacaba y ella decía que nos iba a matar”, confirmó.

Por último, contó cómo vivió todo minutos después: “sentí impotencia y me largué a llorar porque nunca pasé esta situación. Me lastimé la mano y tengo que ir a la ART (aseguradora de riesgos del trabajo) para que me vean la rodilla”, concluyó.