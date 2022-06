Una mujer fue duramente criticada en redes en las últimas horas, luego de compartir en la web un video que muestra cómo dio a luz en el medio del mar sin asistencia médica.

Se trata de Josy Peukert, de 37 años, quien tuvo a su hijo en la playa Majagual, en Nicaragua, donde según dijo, las condiciones del agua y el tiempo eran las adecuadas.

"Las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien", contó.

Según se justificó, tomó la decisión de hacerlo porque "quería estar libre de preocupaciones por una vez".

"Después de que Bodhi (su hijo) naciera y se envolviera en toallas, volví al mar para refrescarme. Luego me vestí, recogimos todo y nos fuimos a casa, donde los tres nos metimos directamente en la cama", relató.

Y agregó: "Esa misma noche, pesamos a Bodhi con una báscula de equipaje y pesó 3.5 kilogramos".

"Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sano. Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada", cerró previo a recibir una oleada de críticas de los usuarios de las diferentes redes sociales.