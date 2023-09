Una usuaria de redes sociales confesó que descubrió el significado de una recordada canción de Los Piojos y quedó en shock.

La publicación la compartió en su cuenta de X y rápidamente se volvió viral. Contó con más de 2 millones de interacciones.

“Desde 1994 escuchando los piojos y hoy, gracias a mi marido, entendí la frase "Quizás no sea el vino, quizás no sea el postre, quizás no sea no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa…”,lanzó en su cuenta.

El fragmento pertenece a la clásica canción “Tan Lejos”, de Los Piojos reconocido grupo que supo brillar en el rock nacional argentino y que se separó en el año 2009.

"¿Caro o barato?": Fue a una carnicería, compró cinco cortes y quedó en shock cuando recibió el ticket

Tras su posteo, los usuarios reaccionaron a la situación.

“Entonces tampoco entendiste la de Matemos al payaso arriba de la mesa”; “Yo no sabía que era ni me lo había preguntado hasta que vos lo pusiste acá Así que, somos dos”.

“Un falopero de oficio sabe que en realidad si es el postre así que para mí están hablando de otra cosa”; “Un día un amigo me dijo 'si no entendés que quiso decir es que habla de merluza' y sí ,me cerró siempre”; “Jajajaja. Más que tanta 'belleza', tendrían que haber puesto tanta 'riqueza', por lo que sale la merluza”.