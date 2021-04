"Mi hijo tiene 2 meses y acabo de descubrir que mi esposo le cambió una letra del segundo nombre. Ahora es 'Finlay' en lugar de 'Finley' en toda su documentación legal". Esta modificación, que parece mínima e insignificante, causó un escándalo en una familia británica que se encuentra en medio de una profunda crisis.

La madre del niño relató la historia en el sitio Slate, especializado en maternidad y crianza. Indignada, expresó que esa letra de diferencia modifica completamente el significado que ella quería darle al nombre del niño. Y que todo había sido un plan de su suegra, que no quería que el niño se llamara de esa manera.

"Yo, por supuesto, estoy furiosa, porque acepté que ese nombre, que me encantaba, fuera el segundo nombre de nuestro hijo, pero con la condición de que fuera deletreado 'Finley'. Él estuvo de acuerdo pero después la historia fue diferente", describió la mamá con mucha bronca.

Finalmente llegó el día del nacimiento y el pequeño nació por cesárea, fue entonces que ocurrió la "traición" de su marido y su suegra, sin que ella lo supiera. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron las sospechas: "Para Navidad, mi suegra envió un regalo que tenía el cartelito con el nombre 'Finlay', cuando le hice un comentario a mi esposo sobre ese tema, se hizo el desentendido. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme la verdad en ese momento. Simplemente me dejó seguir creyendo durante dos meses que el segundo nombre de nuestro hijo era uno cuando legalmente es otro".

La verdad salió a la luz por un trámite de seguro social: "Descubrí todo esto cuando fui a buscar su tarjeta de Seguro Social y su certificado de nacimiento para archivarlos correctamente. Cuando me di cuenta de esto me enojé mucho. El dijo que se había arrepentido en el momento en que vio esa tarjeta navideña de mi suegra pero que tenía miedo de decirme la verdad".

De todos modos la polémica no terminó allí: "Aquí es donde se pone complicado. Aparentemente, su madre fue la que lo llevó a hacer esto y lo habría hecho mientras yo dormía después de la cesárea, que tuvo que hacerse de urgencia". La mujer aclaró que su suegra vive en otro estado por lo que "todo esto fue por teléfono".

"Ella lo convenció de que le diera a nuestro hijo un nombre que yo odiaba mucho. Le dijo a mi esposo que probablemente yo 'me iba a enojar, pero que lo superaría'. Mi marido pensó que cambiar el nombre del niño era demasiado, pero finalmente cedió y le cambió esa maldita letra para que se llamara de la manera que su madre quería. Ella piensa que 'Finlay' es más masculino que 'Finley'".

Entonces, la mujer descargó toda su furia contra su suegra: "Su madre siempre ha sido una manipuladora y siempre supe que no le agrado. Pero ella descaradamente me faltó el respeto a mí y al nombre que con mi esposo habíamos elegido para nuestro hijo. Realmente creo que ella puso su nombre completo en su regalo de Navidad como un ataque, sabiendo que yo lo vería. Ella manipuló a mi esposo para que pensara que estaba bien mentirme sobre algo tan serio como el nombre de nuestro hijo".

Por último, la protagonista de esta controversia familiar destacó que también está enojada con su marido: "Mi esposo también tiene mucha culpa por hacer esto. Estamos trabajando juntos para superar esta crisis, pero siento que tengo que decirle algo a mi suegra", completó la mujer, que terminó consultando qué debería hacer de ahora en adelante: "¿Hablo con ella sobre esto? ¿Dejo que mi esposo hable con ella? ¿Nos acercamos a ella juntos? ¿Qué debería decir? La verdad es que no tengo ningún deseo mantener una relación con ella en el futuro, así que no me preocupa quedar bien".