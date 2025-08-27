Daniela Celis se quebró en vivo al conocer la aventura de Thiago Medina y 'La Tana': "le creí todo..."

El triángulo entre Thiago Medina, Daniela Celis y Katia Fenocchio volvió a ocupar la escena mediática tras las declaraciones de esta última en los medios televisivos recientemente.

Allí, “La Tana” relató que mantuvo un encuentro con el ex participante de Gran Hermano hace poco más de un mes, en un contexto en el que él l e había asegurado que no estaba en pareja.

Según su testimonio, conoció a Medina en el cumpleaños de su hermana, conocida como “Camilota”. Después de ese evento comenzaron a seguirse en redes sociales e iniciaron contacto. “Fue en mi casa, que ahora es una ex casa porque ya me mudé. La pasé bien porque es un buen pibe. Pensé que esto había quedado en el olvido”, dijo este martes en LAM.

“La Tana” insistió en que, al momento del encuentro, Thiago le dijo que estaba soltero. “Fue una aventura del momento, nadie quería hablar. Me sorprende que esto haya salido ahora”, expresó.

El tema tomó fuerza luego de que en una entrevista anterior entre Thiago y Daniela Celis, emitida en un streaming, surgiera una pregunta que reavivó la polémica: si él había tenido otro vínculo recientemente. A raíz de ese episodio, “La Tana” fue consultada en otro programa y dio su versión: “me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a Thiago: ¿la pasaste bien con Thiago? Eso ya fue, quedó atrás”.

Las declaraciones impactaron directamente en Daniela, quien en el mismo programa LAM no pudo contener las lágrimas al escuchar la historia. “No me lo esperaba, la verdad. Él no fue sincero conmigo y enterarme en televisión fue muy fuerte. Tuvimos una relación re sincera, no me lo merezco. La gente no sabe lo que pasa puertas adentro”, afirmó.

‘Pestañela’ remarcó que confiaba plenamente en Medina. “Lo veía re bien, re dulce conmigo y la estaba remando. Le creí todo, otra vez”, dijo entre lágrimas.

Con respecto a “La Tana”, Celis señaló que entendía la situación en la que ella se encontraba. “Ella estuvo bien, entiendo que un chabón le dice ‘estoy soltero’… Las mentiras siempre tienen patas cortas y tarde o temprano sale todo a la luz”, sostuvo.

La escena tuvo gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre las actitudes de Thiago y expresaron opiniones divididas sobre su vínculo con Celis y la aparición de “La Tana”. Algunos cuestionaron la actitud del joven por no haber sido claro, mientras que otros apuntaron a la exposición mediática que rodea la vida de los ex participantes del reality.