Daniela Celis reveló que Thiago Medina presentó nuevas mejorías: “Es muy importante...”

Daniela Celis recurrió nuevamente a sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de Thiago Medina, padre de sus dos hijas.

La ex “Gran Hermano” publicó un mensaje en el que transmitió un signo de esperanza en medio del complejo cuadro clínico que atraviesa el joven, quien desde hace semanas se encuentra bajo atención médica.

Según detalló, Medina experimentó una “leve mejoría” en las últimas horas, mientras que el resto de los parámetros médicos se mantienen estables. Celis destacó la importancia de sostener las cadenas de oración y agradeció a quienes acompañan con mensajes y gestos de apoyo en un momento difícil para toda la familia.

“Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual. Seguimos con el pedido de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

El mensaje se viralizó rápidamente entre seguidores y allegados, quienes interpretaron la novedad como un signo alentador frente a la preocupación que se instaló desde el inicio de la enfermedad de Medina. Desde entonces, Celis se convirtió en vocera del estado de salud del joven, compartiendo cada evolución o retroceso a través de sus cuentas oficiales.

El rol de las redes sociales

En las últimas semanas, Celis apeló en varias oportunidades a la solidaridad virtual. Pidió oraciones, energía positiva y acompañamiento simbólico para sostener la recuperación de Medina. Los posteos fueron respondidos por miles de usuarios que dejaron mensajes de aliento y muestras de afecto tanto para el joven como para la propia Daniela y las dos hijas pequeñas que comparten.

La influencer también remarcó el valor del apoyo colectivo. Señaló que la red de contención que se generó entre amigos, familiares y seguidores ayuda a sobrellevar la incertidumbre y a mantener la esperanza frente a un cuadro que calificó como “delicado y largo de atravesar”.

Expectativa por la evolución

Aunque no se difundieron detalles precisos sobre el diagnóstico de Medina, la información oficial aportada por Celis se convirtió en la principal fuente para quienes siguen de cerca la evolución del ex participante de “Gran Hermano”. Cada actualización es aguardada con expectativa por el público que acompañó a la pareja desde su paso por el reality.

El último parte difundido abrió un margen de optimismo. La leve mejoría mencionada por Celis fue recibida como una señal positiva en un proceso que, según reconoció la propia influencer, requiere paciencia y fortaleza emocional. “Seguimos confiando en que cada día cuenta y que las fuerzas que nos envían hacen la diferencia”, había expresado en un mensaje anterior.

Acompañamiento familiar

Durante el proceso, Medina permanece acompañado por su entorno más cercano. Daniela Celis explicó que la familia se mantiene unida, enfocada en sostenerlo y en cuidar a las niñas que ambos tienen en común. En paralelo, la influencer organiza sus compromisos personales y profesionales para poder estar presente en cada instancia de la recuperación.