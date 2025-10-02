Daniela Celis reveló que Thiago Medina deberá someterse a un nuevo proceso: “Es muy importante...”

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, sigue en observación a casi veinte días de su internación.

Su pareja y madre de sus hijas gemelas, Daniela Celis, difundió un nuevo parte médico en el que se informó que el joven será sometido a una toilette de la herida quirúrgica en el tórax, intervención considerada de cuidado dentro del proceso de recuperación.

En su mensaje, Celis detalló que Medina “sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”. No obstante, señaló que los profesionales indicaron la necesidad de realizar mañana la toilette de la cirugía torácica para garantizar una adecuada evolución postoperatoria.

La influencer aprovechó la comunicación para reiterar un pedido que viene sosteniendo desde el inicio de la internación: “Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana. Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente”.

¿Qué significa la toilette quirúrgica?

El procedimiento al que será sometido Medina se aplica en pacientes que atraviesan una etapa de recuperación tras una cirugía mayor, especialmente en zonas sensibles como el tórax. Consiste en la limpieza profunda, desinfección y cuidado del área operada, además de la revisión del sitio donde fueron colocados los drenajes.

Según el parte, esta técnica tiene como principales objetivos prevenir infecciones, favorecer la cicatrización, asegurar la correcta evacuación de líquidos o aire acumulado y controlar el estado de la incisión. En muchos casos, los médicos recurren a la toilette para reducir riesgos y acompañar el proceso de sanación con mayor seguridad.

La internación de Thiago

Thiago Medina fue hospitalizado hace casi tres semanas tras una complicación que derivó en una cirugía torácica de urgencia. Desde entonces permanece internado, con un seguimiento médico continuo. La evolución ha sido progresiva, según los informes brindados en los últimos días, aunque los especialistas subrayan que se trata de un proceso largo y con instancias delicadas.

Durante este tiempo, Celis se encargó de mantener informados a los seguidores a través de sus redes sociales, donde comparte mensajes de agradecimiento por el acompañamiento recibido. La ex Gran Hermano también expresó que su familia transita este período con esperanza, apoyándose en la fortaleza del equipo médico y en la fe de las personas que se sumaron a la cadena de oración.

El rol de Daniela Celis

Desde el inicio de la internación, la influencer se convirtió en la vocera de la evolución de su pareja. Sus publicaciones suelen combinar información médica con mensajes de fe y aliento, en los que busca sostener el ánimo de la familia y mantener la cercanía con quienes se preocupan por la salud de Medina.

En sus últimas declaraciones, Celis reconoció que el camino hacia la recuperación “es largo y requiere paciencia”, pero insistió en que “hay motivos para seguir confiando en una evolución positiva”. También agradeció el apoyo recibido: “Nos sentimos acompañados, la energía de la gente nos da fuerza todos los días”.

Expectativa por la próxima intervención

La toilette de la herida, programada para las próximas horas, se presenta como un paso más dentro del control clínico que sigue Medina. Aunque no se trata de una nueva cirugía de alta complejidad, los profesionales remarcan que este tipo de procedimientos son fundamentales para evitar complicaciones y sostener la evolución favorable que viene mostrando el paciente.