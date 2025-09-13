Daniela Celis reveló fuertes detalles de la salud de Thiago Medina tras el terrible accidente sufrido: “Pido luz y amor...”

El ex Gran Hermano Thiago Medina volvió a estar en el centro de la atención mediática tras sufrir un accidente de tránsito que generó preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

Desde su paso por el reality, Medina mantiene un amplio seguimiento por parte de los medios, quienes informan constantemente sobre su vida personal y profesional.

En las últimas horas, distintas figuras del mundo del espectáculo se hicieron eco de la situación, compartiendo mensajes de aliento y apoyo a través de redes sociales. La noticia se expandió rápidamente, despertando la atención tanto de quienes lo siguen desde su participación en el reality como del público general interesado en su presente.

El conductor Ángel de Brito confirmó la situación en LAM (América TV), transmitiendo la información con visible preocupación. “Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado”, aseguró, citando datos recibidos de la ex pareja de Medina, Daniela Celis.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

Más detalles del accidente fueron aportados por Pepe Ochoa, quien señaló: “Fue alrededor de las 20 horas. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: ‘Recen mucho, hagamos cadena de oración’”. La magnitud del siniestro llevó a que se difundiera rápidamente la noticia en distintos medios y redes sociales.

Recién en este momento se conoció que Thiago Medina debió ser internado de urgencia en el hospital Mariano y Luciano de La Vega, en Moreno. Su estado de salud es delicado y permanece con pronóstico reservado. La gravedad del accidente movilizó a familiares, allegados y seguidores que siguen minuto a minuto la evolución del ex participante del reality.

A pocas horas de lo ocurrido, Daniela Celis compartió un mensaje en sus redes sociales, expresando su angustia y cercanía con el padre de sus hijas a pesar de la separación: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido Luz y amor, le daré prontas noticias".

Y agregó: "Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió en Instagram, reflejando el dolor y la preocupación que atraviesa.

El posteo de Celis fue replicado por seguidores y allegados, quienes comenzaron a generar cadenas de oración y mensajes de apoyo para Thiago. La situación recuerda los momentos difíciles que Medina ha enfrentado fuera del reality, cuando debió lidiar con episodios complicados de su vida personal y con la exposición mediática constante.