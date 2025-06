Daniela Celis reveló cuál fue el detalle sexual que llevó a su separación de Thiago Medina: "en un momento..."

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022, habló públicamente sobre su reciente separación de Thiago Medina, con quien tuvo dos hijas gemelas. En una entrevista transmitida por streaming, Celis explicó que el distanciamiento se produjo tras el nacimiento de las niñas y estuvo relacionado con cambios en la vida sexual de la pareja.

Celis y Medina se conocieron en el reality y mantuvieron una relación tanto dentro como fuera de la casa. La pareja se convirtió en una de las más populares del programa y, luego de la finalización del ciclo, continuaron conviviendo. En 2024 fueron padres de gemelas.

Sin embargo, con el paso de los meses, la convivencia cambió. Según relató la joven de 29 años, la disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales generó tensiones en la pareja.

“En un momento no teníamos relaciones con la misma frecuencia de antes, y él me dijo que prefería separarse antes que serme infiel”, contó Celis durante una conversación con el streamer Martín Cirio. Agregó que Medina decidió terminar la relación por respeto al acuerdo previo que habían establecido como pareja.

Celis sostuvo que la decisión, aunque dolorosa, fue respetuosa. “Yo le había dicho que lo único que pedía era que no me fuera infiel, que no aparezcan fotos con otras mujeres. Entonces, cuando él sintió que necesitaba estar con alguien más, optó por hablarlo y no mentir”, expresó.

La ex participante también detalló cómo fue la etapa inicial del vínculo, en la que mantenían una relación muy intensa. “Él quería cog… todos los días, yo antes también era así y por eso matcheamos. Nunca en mi vida cogí tanto, fue entre siete y ocho veces al día, por todos lados, en todas partes de la casa, los dos transpirados, no podíamos respirar, tomábamos agua y cog... Así era nuestra vida”.

"Después de parir, las prioridades cambiaron. No es que le mostré algo que no era, sino que ahora tenemos dos hijas y la vida no es la misma", explicó. En ese contexto, Celis reconoció que la conexión entre ambos se fue modificando, y que la presión por mantener el mismo ritmo afectó el vínculo.

La joven remarcó que continúa teniendo un buen vínculo con el padre de sus hijas y valoró que la separación se haya dado en términos sinceros y sin conflictos públicos.

Tanto Celis como Medina mantienen actividad constante en redes sociales, donde comparten aspectos de su vida cotidiana, especialmente relacionados con la crianza de las gemelas. Hasta el momento, Medina no se pronunció públicamente sobre la ruptura ni sobre las declaraciones de su expareja.