Daniela Celis fue con todo contra Thiago Medina y este tuvo un fuerte descargo: "ya me cansé..."

Luego de anunciar su separación, los ex integrantes de Gran Hermano Daniela Celis y Thiago Medina aseguraron que mantenían una relación cordial, enfocada en la crianza compartida de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Sin embargo, en las últimas horas ambos protagonizaron un tenso cruce a través de redes sociales, que puso en evidencia un vínculo mucho más conflictivo del que habían mostrado públicamente.

La polémica comenzó cuando Celis publicó en sus historias de Instagram un mensaje que dio lugar a interpretaciones sobre su situación familiar. “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respirá que te juro que la vida pone todo en su lugar”, escribió junto a un video en el que se la ve jugando con sus hijas.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores y encendió la respuesta de Thiago Medina, quien replicó horas más tarde con un extenso mensaje en tono defensivo. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido, pero bueno, hay que facturar, ¿no?”, expresó.

El joven de 22 años continuó su descargo pidiendo respeto por su decisión y cuestionando a quienes “hablan mal para ganar vistas”. “La gente que me conoce sabe que yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos”, añadió.

Sin mencionar a Celis de forma directa, pero en una clara referencia a sus dichos, sostuvo: “Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente, para no andar dando nombres. Espero que los padres y madres me entiendan, porque las cosas no son como las cuentan. Si quieren contar, que cuenten bien”.

El cruce alcanzó su punto más álgido cuando Thiago concluyó su mensaje con una frase tajante: “Desde ya les aviso que no todo lo que brilla es oro y la gente piensa que todo es color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto, hay límites y ya me cansé”.

Celis y Medina iniciaron su vínculo dentro de la casa de Gran Hermano 2022 y, tras el programa, continuaron su relación en la vida real. En enero de 2024 anunciaron que serían padres de gemelas, y en febrero de este año nació Laia. Poco después llegó Aimé, completando una etapa que parecía consolidar a la pareja.

Sin embargo, en junio confirmaron su separación, aunque aclararon que seguirían en contacto por el bienestar de sus hijas. Hasta ahora, sus apariciones públicas y posteos mantenían ese tono conciliador, que esta semana se quebró por completo con el ida y vuelta en redes.