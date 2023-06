Cumplió 108 años y reveló un polémico secreto para tener una larga vida: "En lugar de hijos.."

Una mujer celebró sus 108 años de edad y reveló su peculiar secreto para una vida larga y saludable, el cual causó polémica y un debate en las redes sociales. Se trata de Ada Daniel, quien se encuentra en un hogar de ancianos en Derbyshire, en Reino Unido.

En Inglaterra, la anciana compartió el secreto de su notable longevidad: criar perros en lugar de tener hijos. Ada, orgullosa dueña de varios galgos en su juventud, bromeaba diciendo que sus queridos caninos eran el ingrediente secreto para una vida larga y saludable.

Según reveló, cuando era joven tenía “muchos galgos” y bromeaba diciendo que su jauría la ayudaba a mantenerse en forma y llena de energía.

Ada no tiene hijos y encontró en los animales la felicidad y vitalidad necesarias para una vida plena. Vive desde 2015 en el hogar de ancianos Codnor Park en Codnor. Y en la residencia le organizaron una emotiva celebración para su cumpleaños número 108.

El geriátrico hizo un llamado en las redes sociales para que la comunidad enviara tarjetas a Ada, brindándole compañía en esta ocasión especial. La respuesta fue abrumadora.

En su íntima fiesta de cumpleaños, el personal del hogar de ancianos sorprendió a Ada con cientos de tarjetas, acompañadas de una tarde de té, una torta y coloridos globos. Kelly Goucher, coordinadora del hogar, compartió con la BBC la importancia de hacer que Ada se sintiera acompañada, ya que no cuenta con una extensa familia ni tiene hijos o nietos propios.

La noticia de esta singular celebración se difundió rápidamente a través de una página local de Facebook, y Kelly quedó sorprendida por la avalancha de mensajes de personas deseando enviar tarjetas a Ada. "Me desperté con 135 mensajes al día siguiente de personas que querían enviar sus saludos", afirmó Kelly.

"A Ada no le queda mucha familia. Ella nunca tuvo hijos, así que no tiene nietos. Por eso es muy importante que se sienta acompañada, incluso por gente que no conoce", contó a la BBC Kelly Goucher, la coordinador del hogar de ancianos.

"Definitivamente es un personaje. Una vez le pregunté cuál era su secreto y dijo que era tener perros, no niños", explicó Goucher. Ada Daniel nació el 1º de junio de 1915 y a los 27 años se casó con Perry, que murió a los 73 años.