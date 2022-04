Una mujer que había sido víctima de una estafa recibió una respuesta insólita que se hizo viral en redes, y causó indignación en los usuarios.

Todo se dio a conocer a través de Twitter, donde la víctima contó: "El 21 de abril me robaron el celular. Me vaciaron la cuenta de Mercado Pago y sacaron un crédito. Mientras tanto, yo no podía acceder porque me enviaba códigos de seguridad al celular, incluso cuando pedí verificar mi identidad. Mercado Pago canceló el crédito pero no quiere devolverme la plata".

A través de un hilo Julieta, como se conoce a la estafada, agregó que "hoy la respuesta de Mercado Pago fue casi una burla".

"Que le pregunte a algún familiar o conocido si no me usó la cuenta cuando ellos saben perfectamente quién recibió mi dinero y pretenden que yo me contacte con ellos cuando yo no tengo ningún tipo de información y ellos sí", agregó.

Además, en su posteo que no tardó en recorrer las redes, la mujer explicó: "21:16 yo solicito que verifiquen mi identidad. Una hora después me estaban vaciando la cuenta".

"¿Con un evento de seguridad en curso ustedes dejan que se utilice una cuenta como si nada? ¿Así protegen a sus usuarios? Porque parece que protegen más a los ladrones", cerró tras adjuntar varias capturas de