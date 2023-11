Brielle Asero, se recibió recientemente en Marketing y logró conseguir su primer trabajo. Sin embargo, la buena noticia se vio opacada por la reacción de la joven al enterarse de que sería de 9 a 17 horas, es decir, una jornada de 8 horas.

Hizo un video que publicó en sus redes sociales donde se mostró llorando y lamentando que con ese horario no iba a poder tener una vida después de salir de la oficina.

“Trabajo de forma presencial y me lleva una eternidad llegar allí. No tengo tiempo para hacer nada. Quiero ducharme, cenar, irme a dormir. Tampoco tengo tiempo ni energía para preparar la cena. No tengo energía para hacer ejercicio, eso se va por la ventana. No tengo tiempo para nada y estoy muy estresada”, indicó en el video que se hizo viral.

Las palabras de la joven rápidamente se hicieron virales, dando la vuelta al mundo, acumulando millones de reproducciones y dividiendo a las redes.

La joven lejos de tener el apoyo que buscaba, recibió muchas críticas. "Bienvenida a la vida adulta", le escribieron entre otros comentarios.

Por lo que debió salir a defenderse, y aseguró: "ni siquiera entiendo cómo esto se convirtió en una discusión política cuando lo único que intentaba hacer era iniciar una conversación y ser respetuosa con la gente".

: "Sólo quería reunir a personas que se sienten así para posiblemente incitar un cambio", mientras recordó que "la Generación Z trabaja tan duro como la gente que nos precedió, con salarios más bajos y costos de vida más altos", concluyó.