Triste final. Sucedió en Massachusetts, Estados Unidos, donde una mujer viajó hasta Washington para conocer a su novio de internet y este la rechazó.

Ninoska Rodríguez contó la terrible experiencia que tuvo en una primera cita y se encargó de escrachar al hombre que la invitó a salir.

En el registro, la joven comentó que su supuesto novio la rechazó ya que no le gustó verla en la vida real porque "no tenía filtros".

"Para el chico que me pasó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo", escribió y luego se sinceró: "En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo".

Tras el video de la joven, los comentarios no tardaron en llegar. “Ahora, nadie usa filtro, dicen todas aquí”; “Al menos le pagó su viaje, es lo importante”; “Por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”; “No entiendo porque ponen filtro, uno debe quererse tal cuál es”; “Por eso siempre es mejor que nos miren tal cual somos, sin filtros”, fueron algunos de los usuarios que comentaron.

El clip tiene más de 5.5 millones de reproducciones y casi 10 mil comentarios, donde los usuarios expresaron su parecer ante la insólita situación de un amor frustrado.