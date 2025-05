Con fuertes frases, Alex Caniggia habló de su separación de Melody Luz y sorprendió: "son cosas..."

Alex Caniggia tomó la decisión de romper el silencio y habló sobre su ruptura con Melody Luz y su actual relación con Santiago del Azar.

En una reciente entrevista con Puro Show, el hijo del "Pájaro" Caniggia y Mariana Nannis se mostró sorprendentemente calmado y alejado de controversias, compartiendo su perspectiva sobre los acontecimientos que marcaron su vida, sugiriendo que la distancia ha tenido un efecto positivo en su bienestar.

Yendo directo al punto, Alex exclamó: "la separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, y a su vez, afirmó que no quiere nada serio por el momento. “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”, señaló, dando por hecho que no quedó tan impactado post ruptura.

En ese sentido, negó tener mala relación con el actual novio de su ex pareja: “la verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”.

Alex tampoco quiso entrar en detalles de saber cómo se conocieron y por eso concluyó con pocas palabras: “no opino. Nada más que la haga feliz”.

Por otro lado, fue consultado de cómo es el trato de Melody con la pequeña Venezia: “es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”, declaró. Y con un fuerte comentario, dijo: “claramente no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

“Desde que soy padre estoy mucho más maduro. Si esta separación me hubiera pasado antes, hubiera reaccionado de otra manera”, añadió.

Por último, manifestó: “antes que nada viene mi hija y después todo el resto. Venezia es todo para mí”,