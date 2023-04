Una mujer embarazada busca desesperadamente al padre de su hijo. A través de las redes sociales, pidió colaboración para aportar datos y poder dar con la persona.

Según informó Infobae, la joven que está por tener a su hijo, es de Reino Unido y solo cuenta con una foto y el lugar donde el joven trabajaba.

A través de su cuenta de TikTok, Sarah Jayne Snow, sostuvo que viajó de vacaciones a Tenerife, España. Sin embargo, allí conoció al padre de su hijo.

Compartió tres imágenes, en una de ellas se ve al joven en cuestión, otra del lugar donde se conocieron y la ecografía de su bebé.

“¿Alguien conoce a este chico de Glasgow que conocí en Tenerife el 5/6 de agosto?”, indicó en la publicación

Además, explicó que “trabaja en el centro comercial Braehead (o lo hizo, ya no estoy segura)”. Por otra parte, agregó el hashtag #ayudameaencontrarlo.

“Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo”, reveló.

Sin embargo, los usuarios opinaron al respecto y dejaron sus sensaciones. "¿Es esto una broma o hablas en serio?”, escribió un usuario. Por su parte, otro agregó: “Si no intercambiaron números... quería olvidarte”. “Lo que pasa en Las Américas, queda en Las Américas”, señalaron.