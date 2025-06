Un intercambio por WhatsApp entre un comprador y un vendedor de ropa online se viralizó en la red social X (ex Twitter) luego de que el primero publicara las capturas de la conversación. El joven había adquirido una campera por internet y, al consultar por el envío, recibió una respuesta que derivó en una discusión y la cancelación de la compra.

El usuario, identificado como ‘Lauti’, publicó las imágenes del chat junto al mensaje irónico: “Vendedor nato el tipazo”. En la conversación se observa que, tras haber concretado la operación de la prenda, el comprador preguntó si el envío podía hacerse el mismo día. La respuesta del vendedor fue inesperada: “qué le pasaba ansiedad”.

Ante ese comentario, el comprador reaccionó con sorpresa y respondió: “te pregunté bien”. Minutos después, solicitó que se le devolviera el dinero de la transacción. “Te pido si podés devolverme la plata, no voy a querer la campera. Haceme la devolución y la busco por otro lado, gracias”, agregó.

El vendedor aceptó la solicitud y le respondió: “dale, no hay problema. Siempre te ofendés con los chistes. Ahora me acuerdo”. Luego le envió el comprobante de la devolución del dinero. Además, le pidió que lo eliminara de sus contactos, ya que no volvería a venderle: “borrame, no te vendo más”.

La publicación del caso generó un amplio debate en redes sociales y, en pocas horas, acumuló más de 2,6 millones de visualizaciones, superó los 39 mil likes y recibió cientos de comentarios con opiniones divididas.

Algunos usuarios señalaron que el tono del vendedor fue inapropiado para una relación comercial. “No son modos de contestarle a un cliente, pero si te dijo ‘mañana’, por algo debe ser”; “Si estás apurado, buscá algún local presencial que te la den en el momento”, señalaron algunos perfiles en la red social X.

El caso volvió a poner en discusión los límites de la informalidad en las ventas online, donde muchas veces no hay intermediación de plataformas formales y el contacto se realiza directamente entre el vendedor y el cliente a través de redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp.