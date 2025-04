Compró empanadas de jamón y queso en una rotisería y al probarlas se encontró con algo inesperado

Un usuario de las redes sociales quedó impactado luego de haber encargado algunas empanadas de jamón y queso. Al probar una de ellas se encontró con algo inesperado que terminó generándole desde asco hasta sorpresa.

El video se viralizó en la red social X con comentarios de todo tipo al notar que cuando el consumidor le dio un mordisco al típico plato argentino, apareció un “ingrediente" que no se esperaba.

El hombre filmó tanto a la empanada como su relleno de jamón y queso con una particularidad: el fiambre estaba envuelto por un plástico el cual se desconoce si era un separador o una bolsa de nylon pequeña.

El clip no tardó en superar el medio millón de visualizaciones juntando opiniones de todo tipo, siendo la gran mayoría comentarios muy críticos sobre la comida. “A todos nos ha pasado aunque sea una vez en la vida”; “Seguro es el separador de las tapas”; “Sacas la bolsa y lo comes igual”; “Se cansó de que se le exploten y salga el queso para afuera”; “Bastante bien el relleno igual”; “Empanada al sobre es... No saben nada de comida gourmet”; “Es para separar el estuche del producto, lo armás y calentás en casa. La moda del autoservicio ha llegado”; “La pidió para llevar”, opinaron los usuarios.

Cómo cocinar empanadas de jamón y queso

1. Prepará el relleno: Picá el jamón y el queso en cubitos o tiritas. Podés mezclarles un poquito de orégano o pimienta si querés más sabor.

2. Armado: Poné una cucharada del relleno en el centro de cada tapa. Doblá por la mitad y cerrá los bordes con los dedos o un tenedor para que no se abran.

3. Pintar con huevo: Batí el huevo y pincelá las empanadas por arriba para que queden doraditas.

4. Cocción: Al horno: Precalentá el horno a 200°C y cociná las empanadas por 15-20 minutos, hasta que estén doradas. Fritas: Calentá aceite y freí las empanadas hasta que estén doradas. Escurrí en papel.