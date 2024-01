Una joven compartió su receta para hacer milanesas usando un inesperado ingrediente y dejó a todos con la boca abierta. La mujer presentó el video a través de sus redes sociales y rápidamente se volvió viral, superando el millón de reproducciones. En tanto, los usuarios reaccionaron a su sorpresiva creación.

La joven conocida como @jaaelsaracho en TikTok compartió una receta “para cuando no tengas plata”. De esta forma, procedió a realizar una comida, sin embargo, utilizó un impensado ingrediente. “Literal vamos a gastar $300 o $200”, agregó.

Viajó a Buenos Aires para ver Stand Up, le preguntaron qué es lo más "divertido" de Comodoro y lanzó una insólita respuesta

Allí, reveló que iba a realizar milanesas de nopal -que son las hojas del cactus- “ porque no tenemos ni un mango”. “Esto se come y se llama nopal”, reveló. Además, aseguró que para conseguirlos “lo primero que vamos a hacer es ir a buscar el nopal que lo vamos a poder encontrar en la vecina sino en algún lugar baldío que está lleno de estos”.

Luego, lavó las hojas, le sacó las espinas y pasó el nopal sobre una mezcla para preparar las milanesas. De esta manera, lo puso en una sartén con aceite y aclaró que también puede llevarse al horno.

Tras probar su plato, aseguró que “algo no me cuadra, pero es porque no estoy acostumbrada”. En tanto, los usuarios de redes sociales reaccionaron a su video. “Jamás pensé que eso se comía, ¿qué sabor tendrá?”; “Soy yo con 6 años jugando a la cocinera en el patio jajaja”; “No es broma, el nopal se come y la tuna también”; “Ni a palo, para eso me compro una berenjena que me sale no más de $200 y tengo milanesa para toda la semana”.