Chiche Gelblung aseguró ser "el primer argentino" en probar viagra y contó su terrible experiencia

Chiche Gelblung contó la terrible experiencia que tuvo al momento de haberse transformado en “el primer argentino” en probar viagra, la reconocida ‘pastilla azul’ muy utilizada para mantener relaciones sexuales.

El periodista estuvo como invitado en el programa La Noche Perfecta que se emite por Canal 13, y terminó respondiendo una de las consignas denominada ‘Pregunta Fuerte’, la cual suele lanzar el conductor Sebastián Wainraich.

“Chiche, ¿es verdad que sos el primer argentino en tomar viagra?”, consultó el conductor, teniendo rápidamente el ‘sí’ de su par.

En ese desarrollo, el periodista relató cómo fue que consiguió dicha pastilla: “cuando apareció el viagra, obviamente tratamos de conseguirlo con el laboratorio y el único lugar de Sudamérica donde se vendía era Brasil. Y mandamos un enviado a Brasil para buscar una pastilla de viagra… había guita en la tele”.

Y al tenerla ya entre sus manos, contó qué hizo y el efecto que le produjo: “cuando llega la pastilla, yo estaba en la radio en ese momento, y viene el enviado, Gastón Ferrari, con la pastillita azul. Y yo la tomé. El horario del programa de radio nuestro era a las cinco, cinco y media. Me empecé a poner colorado, yo pensé que me iba a morir de un ataque al corazón. No me hizo nada. Pero sí me puse rojo”, admitió.

Cerrando con su relato, Gelblung admitió no haber estado al tanto de los efectos primarios y secundarios: “yo no sabía las consecuencias. Llamé al médico urólogo, llamé a todos: ‘Muchachos, acabo de tomar viagra y me puse colorado’. Me dicen ‘es normal’. Pero fue una experiencia que relatamos en vivo”, concluyó.