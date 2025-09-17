Catherine Fulop protagonizó una terrible caída en el show de Erreway y casi se mata

El regreso de Erreway al Arena de Buenos Aires estuvo cargado de nostalgia y emociones. Fanáticos de distintas generaciones se acercaron para volver a ver juntos a los protagonistas de Rebelde Way, la ficción juvenil que marcó a toda una época.

Sin embargo, la noche también dejó un episodio inesperado que rápidamente se convirtió tendencia: la tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario.

La actriz venezolana, muy querida por el público argentino, fue invitada especial del concierto. Su ingreso fue recibido con aplausos y ovaciones, pero apenas dio unos pasos, perdió el equilibrio y terminó cayendo al vacío. Por algunos segundos, el público enmudeció, temiendo lo peor.

Lejos de quedar en silencio o retirarse, Fulop sorprendió a todos al reincorporarse rápidamente. Con una sonrisa en el rostro y micrófono en mano, lanzó una frase que desató carcajadas: “¡Por suerte estoy viva!”. Ese gesto de naturalidad desactivó cualquier preocupación y generó un clima de alivio tanto en la platea como entre los propios músicos.

El momento quedó registrado por varios celulares y las imágenes no tardaron en viralizarse. En redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. “Se levantó como una reina”, “La amo”, “Yo me hubiese puesto a llorar después de ese golpe” y “¡Tuvo suerte!”, fueron algunas de las frases que acompañaron los videos compartidos por los asistentes.

Tras el accidente, Fulop continuó en escena y se la vio emocionada al reencontrarse con Camila Bordonaba, quien en la serie interpretaba a su hija. Ambas se fundieron en un abrazo que reforzó la carga emotiva del reencuentro y que fue ovacionado por el público.

La presencia de Fulop en el show no fue casual. Durante los años en que Rebelde Way estuvo al aire, su personaje se convirtió en una figura central del vínculo entre los protagonistas, y esa huella sigue vigente en la memoria de los fans. La caída, que en un principio generó preocupación, terminó convirtiéndose en una anécdota más de una noche atravesada por la emoción del recuerdo y la energía de la música en vivo.