Carlos Tévez ninguneó a Florencia Peña tras las críticas que le tiró: "no la conozco..."

Carlos Tévez se refirió recientemente a las críticas que recibió de Florencia Peña, optando por ningunearla luego de que ella decidiera hacer declaraciones contundentes hacia él.

El ex futbolista dialogó con Ángel de Brito en LAM y fue consultado por las fuertes frases de la actriz e hizo su descargo: "sobre los pensamientos de los demás no puedo decir nada. Yo a Florencia no la conozco personalmente, sé quién es. Pero no la conozco personalmente y no puedo hablar de ella”, admitió.

Consultado sobre si estaba sorprendido o no, el ‘Apache’ lanzó: ”Yo sigo haciendo mi vida con mis hijas y mi señora, no me meto en esos problemas. Ya los pasé cuando era chico, hoy disfruto de la vida. Ya tuve mucho".

En otro contexto, Tévez se refirió a su futuro como entrenador: “Estoy tranquilo. No voy a agarrar algo que no esté totalmente convencido”.

Qué había dicho Florencia Peña y por qué desató la polémica

El periodista Flavio Azzaro la invitó a su streaming ‘Azzaro al horno’ y en uno de los momentos de la entrevista tocaron el tema del ex Boca: “a mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”, dijo.

“Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir al jugador de la persona... eso es una cuestión personal. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan”, añadió.

Por último, reiteró qué es lo que le gusta de un deportista: “Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”.