Cacho Deicas se despidió de Los Palmeras con un mensaje emotivo: "gracias, amigos"

Rubén “Cacho” Deicas ya no forma parte de Los Palmeras. La salida del histórico cantante se oficializó esta semana, tras una desvinculación legal comunicada por la propia banda. En medio de rumores y versiones cruzadas, fue el propio Deicas quien decidió hablar para explicar su situación.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante agradeció el acompañamiento del público y compartió un mensaje emocional. “Nunca voy a dejar de agradecer todo el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre”, escribió. El texto fue acompañado por un fragmento de la canción Cumbia compañera, que dice: “Cumbia, compañera de tantas noches llenas de encanto. Bórrame esta pena que me tortura, que me arrebata”.

La canción elegida refleja el momento personal que atraviesa el artista. Luego de un ACV sufrido en enero, Deicas había quedado momentáneamente apartado de los escenarios. Durante meses, no se presentaba con el grupo y su estado de salud fue tema de preocupación entre sus seguidores.

¿Terminó todo mal? Cacho Deicas reveló por qué no regresó a Los Palmeras y dejó mudos a todos

En los últimos días, trascendió que el acordeonista Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, fue quien le envió una carta documento para formalizar su desvinculación. La banda también emitió un comunicado oficial confirmando la ruptura del vínculo contractual.

Frente a esta situación, Deicas optó por responder con serenidad. No apuntó contra sus ex compañeros, sino que centró su mensaje en el vínculo que mantiene con el público. “Me han mandado muchas palabras preciosas, que me ayudaron a restablecerme de la mejor manera”, señaló en un video difundido en redes.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Junto al video, el músico compartió un comunicado escrito donde explicó las razones de su alejamiento. “Los intereses de unos y de otros no coinciden”, sostuvo. Con esa frase dejó en claro que, más allá de su recuperación física, hubo diferencias internas que impidieron su regreso a la banda.

Deicas es una de las voces más reconocidas de la cumbia santafesina. Su figura está estrechamente asociada a la historia y popularidad de Los Palmeras, una banda con más de cinco décadas de trayectoria y una presencia sostenida en festivales de todo el país.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

La separación, sin embargo, no parece haber deteriorado el cariño del público. Los mensajes de aliento se multiplicaron en sus redes sociales, donde muchos seguidores expresaron su apoyo y lamentaron la decisión de la banda.