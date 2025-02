Diego Brancatelli expresó su indignación al enterarse de que Lionel Messi le envió una camiseta autografiada a Javier Milei, lo que desató una serie de críticas por parte del periodista hacia el plantel de la Selección Argentina y su entrenador, Lionel Scaloni.

“Yo sostengo: esta selección no es la mejor de la historia. Tiene un técnico gorila como Scaloni. No, no, no, no, no”, comenzó diciendo el periodista kirchnerista.

Como si no fuera poco, Brancatelli destrozó a los jugadores por no mostrarse comprometidos por la actualidad del país y ser “egoístas”. En ese sentido, los tildó de “desclasados” e incluso afirmó que “son una vergüenza”.

"Un grupo de desclasados. La Selección puede jugar lindo. La Selección ganó un Mundial, 5 millones de personas en la calle. Yo fui al Mundial, lloré, grité, me ilusioné, abracé a mis hijos, puse plata, la pagué con la mía. Son una vergüenza. Ninguno se la juega, ninguno se la juega", lanzó.

"Todos pensando: 'Avión privado, qué tatuaje me hago'. No. La gente la está pasando mal y ningún jugador referente se la juega por la gente que la está pasando mal. Diego, te extrañamos. Maradona hace falta en este momento. Maradona haría mucha falta", puntualizó.

“Messi termina siendo un socio o cómplice de una reunión para implementar las SAD en Argentina, falta que diga que se encuentra con una reunión de La Libertada Avanza y listo, chicos”, agregó con mucha bronca. Y advirtió: “Messi, cuando esto explote te vamos a ir a buscar”.

La furia del periodista se desató a raíz de que se conociera que Milei y Karina recibieron una camiseta del Inter Miami firmada por Messi, regalo del capitán de la Selección, durante la visita de Jorge Más Santos a Argentina.